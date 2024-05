Dorival Júnior observará jogos de times paulistas nesta semana

Treinador viaja para São Paulo para acompanhar as partidas da Sul-Americana e Libertadores

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior acompanhará os jogos de times paulistas pela Sul-Americana e Libertadores nesta semana. O treinador estará com o preparador-físico Celso Rezende. Essa ação faz parte do cronograma da comissão técnica da Canarinho, que já esteve presente em mais de 40 jogos no Brasil e na Europa neste ano.

