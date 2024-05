Diniz, do Fluminense, minimiza polêmica com Luciano e critica Daronco: ‘Não tem critério’

Treinador recebe cartão vermelho após discutir com atacante do São Paulo no Morumbis. Fernando Diniz reconhece erros do Flu em campo

O técnico Fernando Diniz falou sobre a confusão que terminou na sua expulsão na derrota do Fluminense para o São Paulo, nesta segunda-feira, pelo Brasileirão. Após a partida, o comandante tricolor minimizou problemas com Luciano, mas fez questão de criticar o árbitro Anderson Daronco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não vou comentar o que o Luciano falou. Todo mundo sabe no futebol que xingar é do jogo. Todo jogo tem isso. No meio do futebol, é uma linguagem comum. Nunca vi alguém ser expulso por falar palavrão. Foi o que ele (Daronco) falou. Não tem critério. Não estou julgando sobre ele não ter expulsado ninguém do São Paulo, porque não tem que expulsar mesmo por palavrão”, disse Diniz.