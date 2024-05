Defesa do Flamengo tem teste de fogo na Libertadores

Com Chico da Costa no ataque, Bolívar marcou gol em todas as rodadas da fase de grupos

Flamengo e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira (15/05), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. O jogo vale muito para as pretensões de ambos os lados e promete ser um teste de fogo para os defensores rubro-negros. Afinal, os bolivianos contam com uma média de 2,5 gols por partida na competição.

O Flamengo está na terceira colocação do grupo e precisa vencer os próximos dois jogos para sonhar com uma classificação. O Bolívar, por outro lado, é o líder isolado da chave e necessita de um ponto para avançar. Com três vitórias e um empate, os bolivianos estufaram as redes em todas as rodadas da Libertadores e chegam embalados no Rio de Janeiro.