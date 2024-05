Coritiba procura Grêmio e oferece Couto Pereira para jogos na Libertadores

Em meio aos transtornos que vivem os clubes gaúchos por conta das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, o Coritiba fez contato com a diretoria do Grêmio para disponibilizar o Couto Pereira para as partidas da equipe tricolor como mandante na fase de grupos da Libertadores.

Além disso, o Coxa colocou à disposição o CT da Graciosa para os treinamentos. Assim, a tendência é a de que o time de Renato Gaúcho enfrente The Strongest, dia 29, e Estudiantes, em 8 de junho, no Alto da Glória. Os jogos sofreram alteração de data por parte da Conmebol em razão da tragédia climática que também vitimou Porto Alegre.