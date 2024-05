Corinthians x Argentinos Jrs, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Corinthians recebe o Argentinos Jrs nesta terça-feira (14/5), às 21h30 (de Brasília). Trata-se de uma decisão. Afinal, o Timão tem sete pontos, em segundo lugar do Grupo F da Copa Sul-Americana, enquanto os Argentinos têm seis pontos. A liderança é do Racing (oito). Assim, para seguir na briga por vaga às oitavas, seja em primeiro (vai direto à próxima fase) ou segundo (um lugar na repescagem), tem de vencer. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 20h, com um esquenta de primeira. E com a bola rolando, Cesar Tavares está na narração.

A cobertura da Voz terá, além do premiado Cesar Tavares, os comentários de João Miguel Lotufo e a s reportagens de Luiz Gaspar. Confira tudo clicando na arte acima a partir das 20h (de Brasília).