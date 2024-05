Corinthians goleia Argentinos Juniors e decide vaga com Racing

Com primeiro tempo de sonho, Timão faz grande partida e depende só de si para se classificar para a próxima fase da Sul-Americana

O Corinthians derrotou o Argentinos Juniors por 4 a 0, nesta terça-feira (14), na Neo Química Arena, e depende apenas de si para se classificar à próxima fase da competição. A vitória, aliás, garantiu o Timão na segunda posição. Desse modo, caso não vença o Racing-URU na próxima rodada, jogará repescagem contra time egresso da Libertadores. Os gols da noite foram de Yuri Alberto (2), Wesley e Fausto Vera.

O Timão agora volta suas atenções para o Brasileirão, onde busca recuperação. Domingo, em casa, encara o Botafogo, às 16 horas. Já o Argentinos Juniors vai a Avellaneda enfrentar o Racing, pelo Campeonato Argentino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Corinthians faz melhor primeiro tempo do ano

O Corinthians beirou a perfeição e jogou o melhor primeiro tempo da temporada. Senhor do jogo, sofreu pouco e, sendo assim, aproveitou as chances que criou. Logo aos 9 minutos, Fagner cobrou falta na cabeça de Yuri Alberto, que abriu o placar. O gol, afinal, tranquilizou o Timão, que seguiu sempre perto de marcar o segundo, e abalou os visitantes, que pouco fizeram. No lance mais agudo, Carlos Miguel mandou para escanteio cabeçada de Meza.