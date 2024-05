Confira os oito principais jogadores argentinos livres no mercado

Com nomes na mira de Corinthians e Vasco, hermanos sempre pintam no futebol brasileiro

Com os jogadores argentinos em alta no mercado, especialmente depois da conquista da Copa do Mundo do Qatar, o site “Bolavip Brasil” foi atrás para descobrir: quais são os nomes mais importantes que estarão sem contrato no meio do ano e que poderão assinar com qualquer outro clube?

No levantamento dos argentinos, aparece, então, desde craque campeão do mundo, passando por jogadores com longa história no futebol latino-americano. Há, também, nomes que estão ou estiveram na mira de Corinthians e Vasco. Todos os argentinos tendo em comum o fato de que quem contratá-los não precisará gastar com a compra de direitos econômicos.

Sálvio

O atacante chegou ao Pumas (MEX) vindo do Boca Juniors em 2022 também como agente livre e hoje tem a possibilidade de sair pelo mesmo caminho. Assim, ele marcou 14 gols em 57 partidas disputadas no futebol mexicano. Tem a disputa da Copa do Mundo de 2018 com a Argentina no currículo.