Campeão, Real Madrid recebe corredor de aplausos, passeia e goleia o Alavés

Já campeão e apenas cumprindo tabela, o Real Madrid passeou diante do Alavés, nesta terça-feira (14), dia que abriu a 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Com direito a gols de Vini Jr (duas vezes), Bellingham, Valverde e Arda Güler, os Merengues fizeram 5 a 0 nos rivais, fazendo a festa com seu torcedor no Santiago Bernabéu.

Como era o primeiro jogo do Real na competição em casa após a confirmação matemática do título espanhol, o Alavés fez um corredor de aplausos – o famoso passillo – na hora da entrada do time merengue em campo. No círculo central, um emblema para cada uma das 36 conquistas do Real, maior campeão espanhol.