Brighton x Chelsea: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar nesta reta final da Premier League. Nesta quarta-feira (15), Brighton e Chelsea se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida atrasada da 34ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo no Falmer Stadium coloca frente a frente duas equipes que tiveram um desempenho abaixo do esperado nesta temporada.

Como chega o Brighton

Atual 10º colocado da Premier League, com 48 pontos, o Brighton apenas cumpre tabela nesta reta final de competição. Isto porque o clube não tem mais chances de classificação para as próximas competições europeias e também está longe de correr risco de rebaixamento.

Além disso, os donos da casa podem entrar em campo com alguns desfalques, uma vez que o departamento médico do clube está cheio. James Milner, Jan Paul van Hecke, Solomon March, Pervis Estupiñán, Evan Ferguson, Jack Hinshelwood, João Pedro, Kaoru Mitoma e Joel Veltman, lesionados, serão ausências na equipe.