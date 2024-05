Borussia Dortmund acerta a contratação de joia sul-americana

Aurinegros fecharam com Lerma, do Independiente Del Vale. Meio-campista vai para a Alemanha após completar os 18 anos Crédito: Jogada 10

O Borussia Dortmund fechou a contratação de Lerma, de 16 anos. O clube alemão chegou a um acordo com o Independiente del Valle pelo meio-campista. Os valores do negócio não foram revelados, mas há certeza que o promissor jogador passará a integrar o elenco do Aurinegro apenas na temporada 2026/27. Exatamente quando ele completar a maioridade, exigência imposta pela Fifa para transferências internacionais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No Equador, entende-se que Lerma é uma das maiores joias do futebol local ao lado de Páez, outro jogador também recentemente negociado, mas com o Chelsea, da Inglaterra.

O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, comentou sobre o negócio e a expectativa com a chegada do meio-campista ao finalista da atual edição da Liga dos Campeões. “Seguimos de perto o progresso de Justin durante muito tempo e mantemos uma estreita relação com ele e sua família. É um dos melhores talentos sul-americanos da sua geração, e estamos emocionados de contar com ele no Borussia Dortmund”, detalhou o dirigente dos Aurinegros. A trajetória de Justin começou nas categorias de base do Independiente del Valle. Mesmo ainda jovem, ele efetivamente integra a equipe sub-20 e já teve duas oportunidades no elenco principal. Até aqui são 65 minutos pelo time profissional. A sua estreia, aliás, ocorreu no empate em 1 a 1 com a Universidad Católica, pelo Campeonato Equatoriano, no mês passado. Na ocasião, ele ainda tinha 15 anos. Na segunda oportunidade, ele enfrentou o El Nacional e foi titular pela primeira vez, no último domingo (12).