Barcelona quer reforçar ataque com jogador do Liverpool

O Barcelona tem um alvo definido para reforçar o ataque na próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, o clube catalão deseja contratar Luis Díaz, que tem contrato com Liverpool até 2027, na janela de transferências no meio do ano, apesar da situação financeira delicada.

Contudo, para o Barcelona ter condições de contratar Luis Díaz, o clube precisa de atingir algumas metas relativas ao fair-play financeiro, o que pode acontecer caso cheguem novos investidores ou se o Barça vender jogadores.

O objetivo do Barcelona é reforçar o lado esquerdo de ataque e é neste contexto que surge o nome de Luis Díaz. Assim, ele se junta a Nico Williams, Dani Olmo e até mesmo ao brasileiro Pepê, do Porto, no radar dos culés.