Atlético: Hulk revela cobrança inusitada com seca de gols

Hulk não balança as redes com a camisa do Atlético há oito partidas, no entanto, é o líder de assistências em 2024 Crédito: Jogada 10

O Atlético entra em campo, na noite desta terça-feira (14), pela Copa Libertadores. Aliás, com 100% na competição, o Galo quer seguir bem no torneio para garantir a primeira colocação geral. No entanto, o atacante Hulk mira outra situação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Afinal, o camisa 7 do Galo não marca um gol há oito partidas. Com futebol mais coletivo, Hulk tem sido importante na ocupação de espaços e para puxar a marcação. Além disso, o atleta tem sido mais assistente, entregando gols para os companheiros. Todavia, ele quer voltar a marcar.

Aliás, a cobrança não tem sido dentro de casa, mas, sim, dentro da própria cabeça. O atleta quer voltar a balançar as redes. “Eu mesmo sem estar marcando, oito jogos já sem marcar gols, eu me cobro bastante, procuro quebrar meu recorde anterior, ano passado foram 30, 31, este ano espero mais, mas o mais importante é ganhar títulos”, disse Hulk. No entanto, isso não é algo que muda a vida do jogador. Tanto que ele prefere levantar taças do que marcar mais gols.