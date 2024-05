Zagueiro do Alianza Lima frisa confiança para jogo da Libertadores

Pelo Grupo A da Libertadores, Alianza Lima e Colo-Colo fazem jogo importante pensando na classificação para as oitavas de final. Enquanto os chilenos estão em terceiro lugar, com quatro pontos, o clube de Lima tem três unidades e está na lanterna da chave. O Fluminense lidera o grupo, com oito unidades, enquanto o Cerro Porteño (cinco) ocupa a segunda colocação.

Diante desse contexto, o zagueiro Carlos Zambrano falou com a ‘TV Perú Deportes‘ onde o tom de suas palavras foi de absoluta confiança no resultado positivo. Principalmente, pelo fato do embate na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), acontecer no Estádio Alejandro Villanueva.