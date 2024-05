Weverton projeta duelo do Palmeiras com o Independiente Del Valle

Weverton é um dos principais nomes do Palmeiras para encarar o Independiente Del Valle dentro do Allianz Parque

De olho no confronto que é decisivo, o goleiro Weverton chamou a responsabilidade e alertou seus companheiros, pois além da classificação as oitavas de final, outras coisas estão em jogo contra os equatorianos.

“A Libertadores tem muita coisa em jogo: a nossa classificação, a liderança geral também. Sabemos o quanto faz diferença poder jogar todos os jogos da volta em casa, com o apoio do nosso torcedor”, completou.

“Agora é hora de olhar para a frente, aprender com os nossos erros, aprender com a derrota e já se preparar para o Del Valle, que é um grande adversário, um adversário jovem com muita intensidade”, comentou o goleiro Weverton.

Para o goleiro Weverton, a casa palmeirense é fundamental para o time jogar bem, pois a presença da torcida é uma grande arma para pressionar os adversários.

“Sabemos o quanto somos fortes dentro do Allianz Parque, então contamos com o apoio do nosso torcedor, o que nos ajuda muito. Espero que na quarta-feira eles possam encher o estádio e estar lá para nos incentivar mais uma vez, e que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória”, destacou o camisa 21.

Classificação

O Palmeiras lidera a chave F, com 10 pontos conquistados. O Independiente Del Valle, rival desta quarta-feira, San Lorenzo e Liverpool estão com quatro pontos.

