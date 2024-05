Volume de água diminui no Beira-Rio e expõe danos causados pelas enchentes

Nível da água baixou e mostrou as condições do gramado do estádio do Internacional por conta tragédia climática no Rio Grande do Sul

O volume de água no gramado do Estádio Beira-Rio, do Internacional, diminuiu nesta segunda-feira e expôs as condições atuais após a enchente histórica em Porto Alegre e em todo o estado do Rio Grande do Sul. O alagamento ao redor diminuiu, revelando áreas sem grama e outras com aspecto amarelado. O Centro de Treinamento do clube, entretanto, continua totalmente inundado.

O gramado do Beira-Rio permaneceu alagado por cerca de uma semana. Nos próximos dias, o clube avaliará as condições do campo para obter um prognóstico mais preciso sobre a recuperação do gramado e estimar quanto tempo será necessário para que o estádio esteja apto a receber jogos novamente.