Vice-presidente do Grêmio contesta data escolhida pela CBF para reunião emergencial

O vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, fez duras críticas à CBF devido à escolha da data para a reunião de clubes emergencial, a qual a entidade nomeou como “Conselho Técnico Extraordinário”. O encontro, marcado somente para o dia 27 de maio, tem como intuito discutir uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro; Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, o dirigente do Imortal utilizou suas redes sociais para compartilhar o anúncio da entidade máxima do futebol brasileiro. Ele critica a CBF por não entender a gravidade da tragédia que ocorre no Rio Grande do Sul. Além disso, destacou o nível de urgência necessário para a decisão de interrupção ou não do campeonato.

“Discutir a paralisação do Brasileirão no dia 27/05? Que tipo de brincadeira de mau gosto é essa CBF? Vocês realmente não entenderam o que estamos passando por aqui!”, indagou Antônio. Os clubes gaúchos, principalmente os que disputam a Série A, Grêmio, Internacional e Juventude, solicitaram a pausa. Afinal, sofreram consequências pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Especialmente as equipes da capital, como o Colorado e o Imortal. Na cidade, houve alagamento de seus centros de treinamentos e estádios. Alguns jogadores e funcionários também tiveram prejuízos com suas casas. CBF adia jogos de Grêmio e outros gaúchos no Brasileirão A respeito de seus compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio, Inter e Juventude seguem sem retornar a campo até o fim de maio. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou suas partidas no torneio tanto como mandante e visitante até o dia 20. Mesmo assim, as equipes entendem que esta não é a melhor solução. Afinal, alegam que há uma falta de isonomia com a decisão e prejuízo apenas a eles