Torcedores do São Paulo relembram passagem de Fernando Diniz

Em conversa com a equipe do Jogada 10, os torcedores do Tricolor Paulista relembraram a passagem de Fernando Diniz no clube

Nesta segunda-feira (13), São Paulo e Fluminense entram em campo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que será realizado no MorumBIS, a partir das 20h (de Brasília). Apesar do gigantismo dos clubes no cenário nacional, o técnico Fernando Diniz, atualmente no Flu, é o grande personagem do confronto.

Apesar da história marcante no Tricolor das Laranjeiras, entre 2019 e 2021, ele dirigiu o São Paulo e teve momentos interessantes. Mesmo com um elenco limitado tecnicamente, ele levou a equipe a ficar perto do título do Brasileiro de 2020.