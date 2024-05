STJD libera público na Vila Belmiro em jogo do Santos; renda será doada ao Rio Grande do Sul

Duelo contra o Brusque no próximo domingo (19) terá a presença da torcida do Santos na Vila Belmiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva liberou a presença de público na Vila Belmiro. Sendo assim, o duelo do Santos contra o Brusque, agendado para o próximo domingo (19), terá torcida nas dependências do local. Apesar da liberação, a renda do jogo será doado ao Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com a ordem do órgão, o valor mínimo da doação será de R$ 500 mil. Ou seja, caso a renda não atinja a marca, o Santos terá que completar o valor com dinheiro do bolso.