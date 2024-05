Sport celebra 119 anos de vida e iguala melhor início de campanha na Série B

Hoje é dia de festa para os torcedores do Sport Recife. Afinal, um dos clubes mais tradicionais do futebol nordestino completa 119 anos de vida. E o momento não poderia ser melhor. Campeão pernambucano há um mês, derrotando o rival Náutico na decisão, o rubro-negro iniciou a Série B com a marca de quatro vitórias em quatro jogos, a última uma goleada diante do Brusque, no último sábado, por 4 a 1, na Arena Pernambuco. Com isso, igualou a campanha de 2006 como melhor início no Brasileiro da segunda divisão. De quebra, ainda é o líder isolado da competição, com 12 pontos.

No último ano de seu mandato como presidente, Yuri Romão deixa claro que o acesso para a elite do futebol brasileiro é o grande objetivo da temporada. Ele credita o bom momento da equipe a dois fatores: ao planejamento traçado no início da temporada e ao técnico argentino Mariano Soso.