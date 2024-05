Segovinha de malas prontas para retornar ao Botafogo

Emprestado ao RWD Molenbeek até 30 de junho, o atacante Segovinha pode pintar no Botafogo antes da previsão inicial. Com o rebaixamento do time belga para a Segunda Divisão e o fim da liga daquele país, o paraguaio afirmou a compatriotas que está com as malas prontas para retornar ao Rio de Janeiro.

“Volto para o Botafogo agora, terminou o campeonato e tenho que voltar para o Brasil, vamos ver o que vão falar. Para mim, foi uma experiência muito boa jogar na Europa. Agora, volto para o Botafogo, mas espero em algum momento voltar à Europa para mostrar mais o meu futebol”, disse o atacante guarani.

Segovinha fez escala em Paris, onde concedeu entrevista à “TV Unión”, do Paraguai. De lá, deve seguir para o Brasil. No entanto, só poderia voltar a atuar pelo Botafogo na reabertura da janela internacional, ou seja, no dia 10 de julho. Antes deste período, o atacante ficaria à disposição do técnico Aertur Jorge, portanto, somente para treinamentos.