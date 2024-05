São Paulo tem sequência em casa para recuperar força no MorumBIS

O São Paulo encara o Fluminense nesta segunda-feira (13), às 20h, no MorumBIS, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No embate, o Tricolor vai iniciar uma sequência de cinco partidas jogando diante de seus torcedores. Oportunidade perfeita para a equipe recuperar a força de atuar em casa.

Afinal, após o duelo contra o Fluminense, o São Paulo vai encarar Barcelona de Guayaquil (Libertadores), Cruzeiro (Brasileirão), Águia de Marabá (Copa do Brasil) e Talleres (Libertadores). Todos estes jogos serão no MorumBIS. A partida contra o Internacional, que seria fora de casa entre as duas últimas da sequência, foi adiada por causa da tragédia com as enchentes no Rio Grande do Sul.