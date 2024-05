Rony desmente insatisfação com Abel Ferreira

Atacante utilizou a sua rede social para desmentir qualquer chateação com as decisões do técnico Abel Ferreira

O atacante Rony, do Palmeiras, foi um dos assuntos mais comentados nesta segunda (13). De acordo com as informações do jornalista Gustavo Soler, o camisa 10 teria reclamado com os colegas por estar no banco de reservas do Verdão.

Assim que a notícia ganhou evidência, através da rede social, Rony desmentiu a informação e garantiu que nunca reclamou por figurar o time reserva do Palmeiras.