Real Madrid tem interesse em contratar titular do Liverpool

O jogador inglês, de 25 anos, chegaria em 2025, quando seu vínculo com o Liverpool se encerra. Assim, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube em janeiro.

A temporada está acabando e o mercado da bola na Europa começa a aquecer. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências, o Real Madrid está interessado na contratação do lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool. Ele chegaria para brigar por posição com Carvajal e Lucas Vázquez, que já possuem idade mais avançada.

Outro que também pode pintar no Real Madrid é Alphonso Davies. O lateral-esquerdo possui um acordo praticamente fechado com os Merengues. O atleta canadense tem contrato com o Bayern de Munique até 2025. O clube alemão pede 50 milhões de euros (R$ 277 milhões na cotação atual) pelo atleta, o dobro do que os espanhóis pretendem pagar.

Já campeão espanhol por antecipação, o Real Madrid tem mais uma final a disputar nesta temporada. No dia 1º de junho, encara o Borussia Dortmund na decisão da Liga dos Campeões. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília), no mítico estádio de Wembley, em Londres.

