Reação: Maicon detalha lance do gol, seu primeiro pelo Vasco

O zagueiro Maicon não escondeu a felicidade ao marcar o gol que abriu o caminho do triunfo do Vasco sobre o Vitória, no último domingo (12), em São Januário. Nesta segunda (13), o próprio Cruz-Maltino divulgou nas redes sociais a reação do defensor ao rever seu tento – o primeiro com a camisa vascaína (veja abaixo).

Além de comemorar bastante seu gol, Maicon deu detalhes sobre o lance, que veio em cruzamento de Dimitri Payet em cobrança de escanteio, aos 4′ da etapa final.

“Foi um belo gol, né? Principalmente, meu primeiro com a camisa do Vasco. O Payet já tinha batido o primeiro escanteio mais ou menos no mesmo lugar, mas eu tinha passado um pouco da bola. Quando eu o vi correndo para a bola para bater o escanteio, eu meio que ‘chutei’ que ele iria cruzar naquele lugar. Fui feliz e coroado de fazer meu primeiro gol com a camisa do Vasco. Muita felicidade”, celebrou.