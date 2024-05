Payet participa de gol a cada 110 minutos; veja o top-10 do Vasco

Apesar de não ter feito um grande primeiro tempo, Dimitri Payet foi fundamental no retorno do Vasco às vitórias no Brasileirão. No último domingo (12), ele voltou após dois jogos fora e contribuiu com duas assistências no triunfo por 2 a 1 do Cruz-Maltino sobre o Vitória.

Dessa forma, ele chegou a nove participações em gols na temporada 2024. É, assim, o jogador que menos precisa de minutos para participar de alguma bola na rede*, seja com gol, seja com assistência: 110,2 minutos.

*A pesquisa é baseada em números do site “OGol” e exclui jogadores que já saíram do clube.