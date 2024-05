Mbappé eleito melhor jogador do Campeonato Francês 2023/24

Atacante recebe prêmio pela quinta vez, dias após anunciar a saída do PSG no fim desta temporada

A Ligue 1 elegeu, nesta segunda-feira (13), Kylian Mbappé como melhor jogador do Campeonato Francês 2023/24. O craque recebeu o prêmio dias após anunciar que deixará o PSG no fim desta temporada. Dessa maneira, o atacante revelou durante seu discurso que sentirá saudade da liga francesa. O jogador conquistou o prêmio pela quinta vez na carreira e afirmou que deixar a França será “difícil”.

“Eu nunca teria conseguido sem o Monaco e, claro, o PSG, onde convivi com jogadores excepcionais. Isto porque pessoas do clube, sejam os treinadores, que sempre confiaram em mim, o staff, a equipa médica, todas as pessoas do clube, a direção desportiva e o acionista que confiou em mim, Sua Alteza, o emir (Tamim bin Hamad al-Thanido Catar) que veio atrás de mim aos 18 anos e apostou em mim”, explicou.