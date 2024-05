Marquinhos conta o que ouviu de Neymar após pênalti que eliminou Brasil

Zagueiro faz desabafo sobre a situação e revela ajuda que recebeu do compatriota após o episódio marcante na Copa do Mundo de 2022 Crédito: Jogada 10

Marquinhos passou maus bocados após a eliminaçlão do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Afinal, desperdiçou sua cobrança de pênalti perdido na disputa diante da Croácia. O zagueiro do PSG, em entrevista à RedeTV, desabafou sobre o episódio. Além disso, contou que recebeu apoio de Neymar. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Momento muito difícil. No futebol, foi o momento mais difícil pra mim. Sabemos o peso e a responsabilidade que tem uma disputa de pênalti. Tem também uma confiança para você ser escolhido. Tentei fazer da melhor maneira possível. Treinamos bastante, mas acabei errando”, apontou.

“Depois do jogo, não queria ver ninguém. Ele foi ao meu quarto e falou: ‘Não leva isso somente com você, a gente está junto’. Foi uma das primeiras pessoas a conversar comigo. É um grande amigo”, acrescentou. Ao ser perguntado, aliás, sobre qual o jogador sente mais falta no Paris Saint-Germain, o defensor mencionou primeiramente o nome de Neymar. “É uma saia justa, mas Ney é meu parceiro demais, era um irmãozão. Fiquei com ele mais tempo também, com o Messi foi menos. Acabei acompanhando mais, sabendo mais do super cara que ele é. Fora o que todos já sabem dentro de campo, quem o conhece é admirador da pessoa também. Com certeza faz falta”, afirmou.