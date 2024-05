Marcelo vê Fluminense preparado para duelo contra o São Paulo

Lateral faz análise prévia do duelo de Tricolores, que acontece na noite desta segunda-feira (13), no MorumBis

Embalado pela vitória sobre o Colo-Colo (CHL) pela Libertadores, o Fluminense se prepara para voltar a campo nesta segunda-feira (13), quando enfrenta o São Paulo, às 20h (de Brasília), no MorumBis.

Autor da assistência para o gol de Manoel no Chile e aniversariante do último domingo (12), o lateral-esquerdo Marcelo mostrou confiança para o confronto desta noite, válido pela sexta rodada do Brasileirão.

