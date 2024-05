Marcelo Grohe pode ganhar pesada concorrência no Al-Ittihad

Clube da Arábia Saudita está prestes a buscar contratação de goleiro do Barcelona Crédito: Jogada 10

Na atual temporada, o goleiro brasileiro Marcelo Grohe já viu seu espaço diminuir consideravelmente no Al-Ittihad. E uma movimentação especulada do clube árabe, no próximo mercado de transferências, pode tornar essa situação ainda pior. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com informação do jornalista Ferran Martínez, do diário catalão ‘Mundo Deportivo’, a representação da Arábia Saudita deve fazer uma proposta ao goleiro alemão Marc-André Ter Stegen, do Barcelona. O atleta tem contrato com os catalães até junho de 2028.

O interesse do Al-Ittihad em Ter Stegen não é algo inédito. Em fevereiro deste ano, diferentes fontes como o jornalista Fabrizio Romano, por exemplo, indicavam um clube da Arábia com “grande interesse” no arqueiro do Barça. Na época, outros nomes de grande visibilidade também estavam na lista de alvos como Mohamed Salah (Liverpool) e Kevin de Bruyne, do Manchester City. Além do aspecto financeiro por conta das aplicações do Fundo de Investimentos Públicos, os árabes confiam em outro recurso para convencer Ter Stegen da movimentação. Isso porque, na dirigência do clube do Oriente Médio, está Ramon Planes, ex-dirigente do Barcelona entre 2018 e 2022. Resposta Um reforço de tal dimensão, na atual situação do Al-Ittihad, tem a intenção de causar tanto o natual impacto técnico como também uma espécie de resposta ao torcedor diante da decepcionante temporada de 2023/2024.