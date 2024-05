Luciano detalha briga que resultou em expulsão de Fernando Diniz

Atacante, que jogou com o treinador no Fluminense e no próprio São Paulo, diz que treinador o xingou em lance na lateral do campo

O São Paulo derrotou o Fluminense por 2 a 1, nesta segunda-feira (13), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, contudo, teve uma grande confusão no fim do primeiro tempo. Como resultado, após discutir com Luciano no final do primeiro tempo, o técnico Fernando Diniz deixou o gramado do Morumbi afirmando que a relação com o atacante “acabou” para ele. Após o jogo, Luciano comentou sobre o incidente:

“O Diniz veio e, do nada, começou a me xingar. Eu pedi para ele parar, mas ele continuou. Depois disse que nossa amizade tinha acabado. Se ele pensa assim, então, para mim também acabou”, disse Luciano ao programa “Boleiragem”, do Sportv.