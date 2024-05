Hulk comenta pausa no Brasileirão: ‘Amo futebol, mas hoje as vidas são mais importantes’

Hulk ressalta a necessidade de parar o Campeonato Brasileiro e dar atenção para população do Rio Grande do Sul

Um dos principais nomes do elenco do Atlético, o atacante Hulk comentou a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. De acordo com o camisa 7, o momento é para pensar nas vidas e nas pessoas que sofrem com os problemas.

“O mais importante hoje são as vidas das pessoas que estão passando por uma situação delicada. Sabemos que não está sendo fácil para todos que estão no Sul neste momento. Eu amo jogar futebol, dou minha vida pelo futebol, mas hoje as vidas e as pessoas são mais importantes. Se for para o bem de todos paralisar, também estou de acordo”, disse o camisa 7 do Galo.