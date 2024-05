Gabriel Pires treina com bola e se aproxima de volta no Fluminense

Meio-campista não entra em campo desde fevereiro e fez apenas duas partidas com a camisa do Tricolor no ano, até agora

Parado desde fevereiro, o meio-campista Gabriel Pires deu sinais de que está mais próximo de voltar aos gramados com a camisa do Fluminense. Afinal, o jogador treinou com bola no último sábado (11), no CT Carlos Castilho e pode retornar em breve. No entanto, ainda não há a previsão exata para que isso aconteça, visto que ele convive com dores no joelho.

No momento, o atleta tem feito a transição com bola antes de retornar às atividades com o grupo. A última vez que o meia entrou em campo foi no dia 17 de fevereiro, na vitória do Tricolor sobre o Madureira, por 1 a 0, válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Desde então, ficou de fora e, até agora, só esteve em campo em duas partidas pelo clube carioca.