Fluminense promove ações com o São Paulo para vítimas das enchentes no RS

Tricolor fará leilão com os uniformes, que estamparão 'Super Ajuda' no duelo válido pela 6ª rodada do Brasileirão

O Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Colo-Colo pela Libertadores, em Santiago, no Chile. Assim, o Tricolor mede forças com o São Paulo, nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no MorumBIS. O clube promoverá em parceria com o Tricolor paulista e a Superbet ações em prol das vítimas das enchentes que afetaram o Estado do Rio Grande do Sul.

Dessa forma, as camisas das equipes estamparão “Super Ajuda” no lugar da marca da empresa no espaço mais nobre do uniforme. Após a partida, o clube carioca fará um leilão com os uniformes utilizados e destinará toda a renda que conseguir para as instituições presentes no ParaQuemDoar.com.br.