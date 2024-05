Fluminense busca deixar o z4 e conquistar primeiros pontos como visitante

Tricolor entrou na zona de rebaixamento após triunfo do Vasco e mede forças com o São Paulo no MorumBIS nesta segunda Crédito: Lucas Mercon

Com o triunfo do Vasco no final de semana, o Fluminense entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. Apesar da boa campanha na Libertadores, com a liderança do Grupo A, a equipe carioca ainda não conseguiu uma sequência positiva na competição nacional. Diante do São Paulo, o foco é voltar a vencer e deixar o Z4 para trás. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para isso, o Tricolor terá que somar seus primeiros pontos como visitante. Até o momento, depois de cinco rodadas, os comandados de Fernando Diniz ainda não conseguiram trazer pontos longe de seus domínios. Nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), o time mede forças com o São Paulo, no MorumBIS.