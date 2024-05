Flamengo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Flamengo e Fluminense fecham nesta segunda-feira (13/5), a 10ª rodada do Brasileirão feminino. O clássico carioca será às 16h (de Brasília) no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O Fla tem 14 pontos, em sétimo lugar. Se vencer ganha duas posições. Já o Fluminense tem 11 pontos. É o 11º colocado e tem de vencer para seguir brigando por um lugar no G8. Assim, avançaria às quartas de final. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que começa com um esquenta, a partir das 15h (de Brasília). Com a bola rolando, Cesar Tavares estará na narração.

Além de Cesar Tavares, a cobertura da Voz do Esporte conta com João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Confira este jogo clicando na arte acima.