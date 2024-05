Flamengo vence o Fluminense e chega a quarta vitória consecutiva no Brasileirão Feminino

Gisseli e Cristiane garantiram a vitória rubro-negra nesta segunda-feira, no Estádio Luso Brasileiro. Fluminense descontou no fim da partida

O Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 1 nesta segunda-feira (13), pelo Brasileirão Feminino. No Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, Gisseli e Cristiane (2x) garantiram a vitória rubro-negra. Essa, aliás, foi a quarta seguida do Mais Querido, que pulou para a quinta posição, com 17 pontos. Carol Alves, de falta, diminuiu para o Tricolor já no fim da partida.

O Flamengo tomou conta da partida no primeiro tempo. O Rubro-Negro abriu o placar logo aos três minutos de jogo, com Gisseli. Ela aproveitou uma bobeada da zaga adversária, driblou a goleira e marcou. O segundo gol saiu também na primeira etapa, mas aos 40′, com Cristiane. Em resumo, a expectativa era que o time da Gávea esteve mais perto do terceiro gol, do que a equipe das Laranjeiras de inaugurar o seu marcador.

O início do segundo tempo foi com um cenário distinto do primeiro, com o Fluminense pressionando a defesa rubro-negra. Mas, a partir dos 20 minutos, o Mais Querido voltou a dominar o controle da bola e criar chances de perigo. Aos 44′ Carol, de falta, marcou um lindo gol. Mas Cristiane, nos acréscimos, aumentou o placar para o Flamengo.

