Flamengo terá Arrascaeta e Pedro contra o Bolívar, mas contará com dois desfalques

O meia Arrascaeta e o atacante Pedro ficarão à disposição do técnico Tite na partida contra o Bolívar, na quarta-feira (15), pela Libertadores. Mas, por outro lado, o treinador não poderá contar com Pulgar e Bruno Henrique, que ficaram fora do jogo contra o Corinthians.

Arrascaeta, que ficou no banco de reservas no sábado, está treinando sem limitações com o grupo. Mas, até o dia do jogo no Maracanã, a comissão técnica do Flamengo definirá qual será o cronograma para o jogador na partida.