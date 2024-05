Flamengo aposta em sequência invicta para classificar na Liberta

Com 14 jogos de invencibilidade no Maracanã, os jogadores rubro-negros disputam duas 'finais' para avançar de fase na competição Crédito: Jogada 10

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (15/05), diante do Bolívar, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores. Com apenas quatro pontos conquistados, os jogadores rubro-negros estão na terceira colocação do Grupo E e precisam vencer os próximos dois jogos como mandante. Assim, os comandados de Tite apostam no “fator casa” para avançar de fase. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: Flamengo se posiciona contra a paralisação do Brasileiro

Aproveitamento do Flamengo como mandante na Libertadores O Flamengo vem tendo um retrospecto positivo dentro de casa e está próximo de um recorde histórico na Libertadores. Afinal, os rubro-negros contam com 14 vitórias seguidas no Maracanã. A maior sequência pertence ao El Nacional, do Equador, que já ficou 19 jogos consecutivos sem perder dentro de casa na competição. Últimos 14 jogos do Flamengo no Maracanã

21/07/2021 – Fla 4×1 Defensa Y Justicia

18/08/2021 – Fla 5×1 Olimpia

22/09/2021 – Fla 2×0 Barcelona

12/04/2022 – Fla 3×1 Talleres

17/05/2022 – Fla 3×0 Universidad Católica

24/05/2022 – Fla 2×1 Sporting Cristal

06/07/2022 – Fla 7×1 Tolima

09/08/2022 – Fla 1×0 Corinthians

07/09/2022 – Fla 2×1 Vélez Sarsfield

19/04/2023 – Fla 2×0 Ñublense

08/06/2023 – Fla 2×1 Racing

28/06/2023 – Fla 4×0 Aucas

03/08/2023 – Fla 1×0 Olimpia

07/05/2024 – Fla 2×0 Palestino O Flamengo precisa vencer Bolívar e Millonarios no Maracanã para sonhar com uma classificação na Libertadores. Com uma vitória, um empate e duas derrotas, os jogadores rubro-negros não vêm protagonizando boas atuações na fase de grupos. No entanto, os comandados de Tite apostam no retrospecto recente para se manterem vivos na competição.