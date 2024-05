Filha de ídolo do Flamengo quer bombar na música com albúm novo: ‘Nunca fui santinha’

Artista é filha de um dos jogadores mais cultuados do Flamengo no inicio dos anos 2000

Buscando mostrar “mais brasilidade e sensualidade com a sua música”, Ana é filha de um dos jogadores mais cultuados do Flamengo no inicio dos anos 2000 e quer fazer sucesso no Brasil, apesar de suas origens serem do outro lado do planeta. Ela quer alcançar voos solos na música e mostrar todo seu potencial, mas faz questão de manter o sobrenome que deixou o pai muito famoso.

Apesar de ser filha de quem é, ela não faz nenhuma questão de passar a imagem de recatada e deixa claro: “Nunca fui santinha”.

PAI FEZ HISTÓRIA NO FLAMENGO

Apesar do nome bem brasileiro, Ana é também Petkovic, filha do sérvio mais brasileiro da história: Dejan Petkovic, idolo do Flamengo, campeão Carioca em 2011 e Brasileiro, em 2009. Ela busca voos solos e vai lançar a música “Enfeitiçar” na próxima sexta-feira, dia 17.