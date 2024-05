Ex-volante do Barcelona é acusado de colocar irmão gêmeo para jogar no lugar

O volante português Edgar Ié, ex- Barcelona, atualmente no Dínamo Bucareste, da Romênia, recebeu uma acusação grave. Afinal, o clube desconfia que desde fevereiro, quando anunciou o atleta, o irmão gêmeo dele é que está jogando em seu lugar.

As suspeitas iniciaram após, literalmente, as falas do jogador. Isso porque Edgar já passou por times na França, Holanda e Turquia. No entanto, com a camisa do Dinamo, só falava português, algo que chamou atenção para um atleta rodado.