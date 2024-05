Estrangeiros decidem, e São Paulo vence o Fluminense de virada no Brasileirão

Dessa forma, com o resultado, o São Paulo chegou aos dez pontos e está na quinta colocação, a três pontos dos líderes. O Fluminense, porém, vive situação delicada e está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com apenas cinco pontos conquistados.

Deu São Paulo no duelo de tricolores com o brilho dos estrangeiros. O Tricolor Paulista recebeu o Fluminense nesta segunda-feira, pelo Brasileirão 2024 , e venceu de virada por 2 a 1 no Morumbis. A equipe carioca abriu o marcador em lance de gol contra de Igor Vinícius, mas Damián Bobadilla e Robert Arboleda marcaram para sacramentar o triunfo do Time da Fé.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi muito movimentada e com chances para os dois lados. O São Paulo até começou melhor, obrigando Fábio a fazer boas defesas, mas quem abriu o marcador foi o Fluminense. Aos 28, em jogada pelo meio, Kauã Elias tabelou com Alexsander e entregou para Keno. O camisa 11 bateu na saída de Rafael, que defendeu, mas a bola voltou no próprio Keno. Após bate e rebate, a bola desviou em Igor Vinícius e entrou. A vantagem, contudo, não durou muito. Aos 31, após bola recuada, Fábio se atrapalhou e perdeu a posse. Juan entregou para Bobadilla, que dominou e bateu para deixar tudo igual. No fim, uma confusão entre Fernando Diniz e Luciano culminou na expulsão do técnico do Flu. O time carioca queria fair play para atendimento a Manoel, mas o atacante são-paulino se recusou. A partir daí, a briga começou.

Segundo tempo

A etapa final foi mais truncada do que os 45 minutos iniciais, e as equipes tiveram menos criatividade. O São Paulo chegou a marcar aos 24 minutos, com Luciano, mas o lance foi anulado. O VAR recomendou a revisão de uma chegada de Galoppo em Lima, e o juiz marcou falta na origem da jogada. Mas o time de Luis Zubeldía foi valente e buscou a virada aos 38. Após cobrança de escanteio pela direita, a bola passou por todo mundo e sobrou na segunda trave para Arboleda desviar para o gol mostrando que era o dia dos estrangeiros. Atrás no marcador, o Fluminense se lançou ao ataque no fim e teve pelo menos duas boas chances. John Kennedy parou em defesa segura da Rafael, enquanto Marcelo acertou a trave em chute de fora da área.

Sequência

São Paulo e Fluminense voltam a campo na quinta-feira, ambos pela Libertadores. O Tricolor Paulista encara o Barcelona (ECU), enquanto o Tricolor Carioca enfrenta o Cerro Porteño (PAR).