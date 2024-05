Diretor do Amazonas é afastado após provocar Santos, Flamengo e Paysandu

O diretor, em um vídeo publicado nas redes sociais, tirou sarro com a torcida do Santos sobre a Onça comer o Peixe. Mas ele foi além, chamando o Paysandu de “Mucura” e o Flamengo de Urubu.

Uma provocação a Santos, Paysandu e Flamengo resultou no afastamento do diretor do Amazonas, Milton Moreira, popularmente conhecido como Xuxa. O episódio ocorreu após a equipe aurinegra derrotar o time paulista por 1 a 0 , no último sábado (11), na Arena da Amazônia, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro.

Na sequência, o agora ex-diretor ironizou o Papão, rival do Amazonas no próximo dia 18 , pela Segunda Divisão, referindo-se aos paraenses como “Mucura”, termo pejorativo utilizado na Região Norte do país.

No trecho final do vídeo, Milton fez menção ao Flamengo, adversário do Amazonas na terceira fase da Copa do Brasil.

“Agora, que venha aquela ‘mucura’ aqui dentro pra gente engolir de novo e depois vem aquele Urubu”, encerrou.