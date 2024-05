Coutinho marca em vitória do Al-Duhail; torcida do Vasco levanta #VoltaCoutinho

O meia Philippe Coutinho foi importante na vitória do Al-Duhail (QAT) por 3 a 2 de virada sobre o Al-Arabi, nesta segunda-feira (13), pelas quartas de final da Copa do Emir. E, com o nome vinculado à uma possível volta ao Vasco, a torcida cruz-maltina já esfrega as mãos torcendo pelo retorno do cria da base.

Não à toa o nome do jogador de 31 anos foi parar nos trending topics (tópicos mais comentados) do X – antigo Twitter. A #VoltaCoutinho chegou a figurar na terceira posição de assuntos mais falados, sendo o primeiro no quesito futebol.

Segundo o “Ge”, o Vasco buscou contato informal com o estafe do jogador, que pertence ao Aston Villa, podendo, então, realizar uma investida por empréstimo. Emprestado ao time catari, Coutinho tem contrato até meados de 2026 com os ingleses. Dessa forma, os Villains pediriam compensação financeira pela transação.