Com John Kennedy, Fluminense divulga relacionados para duelo com o São Paulo

Atacante foi reintegrado ao elenco tricolor para a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no MorumBIS, nesta segunda

Depois da vitória sobre o Colo-Colo pela Libertadores, o Fluminense mede forças com o São Paulo nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no MorumBIS. Assim, o Tricolor divulgou a lista de relacionados para o duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Entre as novidades, está o atacante John Kennedy, que foi reintegrado ao elenco após uma sequência de atos de indisciplina. O jogador está à disposição do técnico Fernando Diniz para entrar ao longo da partida. Por outro lado, Douglas Costa está fora da partida em virtude de uma lesão na coxa direita.