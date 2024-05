Com frango de goleiro e artilheiro improvável, Aston Villa e Liverpool empatam

Dibú falha, mas faz quatro defesas; Durán entra no fim e marca dois gols: no fim, 3 a 3 neste jogaço

A 37ª e penúltima rodada da Premier League inglesa se encerrou nesta segunda-feira (13/5) com o sensacional empate, 3 a 3, entre Liverpool e Aston Villa. O jogo foi em Birmingham, no Villa Park. Os Reds tiveram posse (59), mas o Aston Villa, em casa e precisando do resultado, finalizou mais, 19 a 14. O Liverpool vencia por 3 a 1 até os 40 da etapa final, mas cedeu o empate num jogo com dois personagens. O goleiro do Aston, Dibu Martínez, engoliu um frango no primeiro ataque, mas fez pelo menos quatro grandes defesas. Já o colombiano Durán entrou aos 35 da etapa final e fez os dois gols que fizeram o Aston Villa sair da derrota iminente ao empate. Os outros gols do Liverpool foram de Gapko e de Quansai. Já Tielemans fez o outro tento do Aston Villa.

O Liverpool já está consolidado no terceiro lugar e não perde mais a posição, já que tem 80 pontos, 12 à frente exatamente do Aston Villa. O time de Birmingham, com 68 pontos, ainda pode perder a posição no G4 (vaga à Premier League) para o Tottenham, que tem 63. Mas assegura vaga antecipadamente à Champions se o Tottenham não vencer o Manchester City no jogo atrasado desta terça-feira.

