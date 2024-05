Cássio aceita proposta do Cruzeiro e encaminha saída do Corinthians

A era Cássio no gol do Corinthians parece ter chegado ao fim. Nesta segunda-feira (13), o jornalista Samir Carvalho confirmou que o arqueiro topou a proposta do Cruzeiro e está de mudança para Belo Horizonte nas próximas semanas.

Empolgado com a possibilidade de respirar novos ares, o camisa 12 está animado em trabalhar no projeto do clube mineiro, que tem Alexandre Mattos como homem forte do futebol. Por falar no executivo, ele foi o responsável por entrar em contato com Cássio e apresentar as possibilidades de atuar com a camisa do Cruzeiro.