Brasiliense perde treinador no intervalo e vence no segundo tempo

Uma situação completamente inusitada aconteceu com o Brasiliense, no domingo (12), em partida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Afinal, o treinador Paulo Roberto Santos e sua comissão pediram demissão no intervalo da partida contra o Real Brasília, time do Distrito Federal.

Paulo Roberto e seus auxiliares ficaram chateados e estavam insatisfeitos com as críticas feitas pelo presidente da agremiação. Assim, acharam melhor saírem após os primeiros 45 minutos da partida. O médico do clube, Jorge Bolivar, precisou, então, tomar a frente e dirigir o time. Nas redes sociais, torcedores brincaram que o “médico foi cirúrgico”.