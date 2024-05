Arthur marca pela primeira vez desde 2021, e dá vitória à Fiorentina

Volante marca gol da vitória da Viola já na reta final do duelo em belo chute de fora da área. Time de Florença sonha com Liga Europa

O volante Arthur, revelado pelo Grêmio, foi fundamental na vitória da Fiorentina por 2 a 1 sobre o Monza, nesta segunda-feira (13), pelo encerramento da 36ª rodada do Campeonato Italiano. Foi dele o gol que selou o triunfo da Viola, finalista da Liga Conferência.

O resultado deixa o time de Florença vivo em duas frentes por vaga na Liga Europa 2024/25. Já que chega aos 53 pontos e deixa o Napoli (51) para trás na tabela, ficando na oitava posição mesmo com um jogo a menos que os rivais.

Roma (sexto, com 60) e Lazio (sétimo, 59) são as equipes que estão se classificando para a Liga Europa no momento. Caso a Fiorentina fique em oitavo (zona de Conference League), ainda poderia se classificar se vencer a decisão da própria Conference, contra o Olympiacos, no dia 29.