Arrascaeta e Pedro são dúvidas no jogo entre Flamengo e Bolívar

Além do meio-campista e do atacante, Erick Pulgar e Bruno Henrique também podem ser desfalques na Libertadores

O Flamengo tem um jogo decisivo diante do Bolívar, pela fase de grupos da Libertadores. No entanto, Tite pode ter desfalques importantes no setor ofensivo rubro-negro. Afinal, Arrascaeta e Pedro são dúvidas em campo. A informação é do “ge”.

Dúvidas no Flamengo para Libertadores

O meio-campista está com uma lesão na parte posterior da coxa direita e vem sendo desfalque nos últimos jogos do Flamengo. O atacante, por outro lado, sofreu uma contusão no adutor direito no sábado (11/05) e precisou ser substituído na partida diante do Corinthians, no Maracanã.

O treino desta segunda-feira (13/05) deve definir se Arrascaeta e Pedro estão em condições físicas de atuar na Libertadores. Além do meio-campista e do atacante, Tite pode ter outros desfalques em campo. Afinal, Pulgar está praticamente descartado e Bruno Henrique ainda é dúvida no jogo. O chileno está se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo. O camisa 27 tem uma lesão no pé canhoto e vem realizando tratamento no Ninho do Urubu.

Aliás, Flamengo e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira (15/05), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. O jogo vale muito para as pretensões do clube. Afinal, os jogadores rubro-negros estão na terceira colocação do chaveamento e precisam vencer para sonhar com uma classificação.