Arana cita ‘expectativa alta’ por campanha do Atlético na Libertadores

Um dos destaques do Atlético, dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores até o momento, o lateral-esquerdo Guilherme Arana comentou, nesta sexta-feira (13), sobre as participações recentes do time mineiro, que acumulou eliminações frente ao Palmeiras. Foram três quedas em sequência para o adversário no torneio.

No ano seguinte, a queda ocorreu após derrota para o rival nos pênaltis, no Allianz Parque. Já em 2023, o Galo perdeu em Belo Horizonte e empatou sem gols em São Paulo.

Arana defende paralisação do futebol brasileiro

Convocado por Dorival Jr. para a disputa da Copa América, Guilherme Arana também opinou sobre uma possível paralisaçao do futebol brasileiro em razão da tragédia climática envolvendo as enchentes no Rio Grande do Sul. E se disse a favor da interrupção.

“Momento muito delicado que vem acontecendo com o pessoal do RS. O Atlético se manifestou que é a favor de parar, então eu também. Tenho amigos lá, sei o que está acontecendo”, encerrou o lateral.

O Galo, hoje comandado por Gabriel Milito, entra em campo nesta terça-feira (14), às 19h, contra o Peñarol, no Uruguai, para seguir com 100% de aproveitamento no torneio continental.

